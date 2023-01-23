Понедельник, 23 января, 2023
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Полиция задержала хулигана, повредившего автомобили на Зубковой в Рязани

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Полиция в Рязани задержала хулигана, который повредил автомобили на улице Зубковой. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД России по региону.

Задержанный – 19-летний местный житель. На момент совершения правонарушения молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас по факту случившегося правоохранители проводят проверку.

Отметим, что повредил автомобили молодой человек 22 января. Повреждения получили 7 транспортных средств.

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