Полиция задержала 29-летнего рязанца за незаконное хранение оружия

Рязанская полиция задержала 29-летнего местного жителя, в квартире которого незаконно хранилось огнестрельное оружие и боеприпасы, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В ходе обыска оперативники обнаружили тайник, где находился кустарно переделанный в огнестрельное оружие охолощенный пистолет типа Макарова калибра 9 мм, гладкоствольное двуствольное ружье 16 калибра, 130 патронов к ним.

Сейчас полицейские устанавливают происхождение огнестрелов, всю цепочку незаконного оборота оружия и боеприпасов.

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Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ, по которой предусмотрено до 5 лет лишения свободы.