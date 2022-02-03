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Четверг, 3 февраля, 2022

Полиция задержала 29-летнего рязанца за незаконное хранение оружия

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Полиция задержала 29-летнего рязанца за незаконное хранение оружия

Александр Ильин
Фото: УМВД России по Рязанской области
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Рязанская полиция задержала 29-летнего местного жителя, в квартире которого незаконно хранилось огнестрельное оружие и боеприпасы, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В ходе обыска оперативники обнаружили тайник, где находился кустарно переделанный в огнестрельное оружие охолощенный пистолет типа Макарова калибра 9 мм, гладкоствольное двуствольное ружье 16 калибра, 130 патронов к ним.

Сейчас полицейские устанавливают происхождение огнестрелов, всю цепочку незаконного оборота оружия и боеприпасов.

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Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ, по которой предусмотрено до 5 лет лишения свободы.

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