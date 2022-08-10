Полиция в Воронеже задержала автомобилистку, которая за год 149 раз нарушила ПДД

Сотрудники полиции в Воронеже задержали местную жительницу, которая в течение года совершила около 150 нарушений правил дорожного движения, сообщило ГУМВД РФ по региону.

Полицейские получили информацию из центра автоматической фотовидеофиксации административных правонарушений, что по городу в сторону Москвы движется автомобиль Hyundai ix35, водитель которого является серийным нарушителем правил дорожного движения. Инспекторы ДПС остановили иномарку для проверки документов на улице Ломоносова. За рулем оказалась 46-летняя жительница Аннинского района Воронежской области.

«При проверке по базам учета было установлено, что с июля прошлого года по настоящее время женщина допустила 149 нарушений ПДД, из которых более 100 – это превышение допустимой скорости. Общая сумма штрафов составила около 117 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Как отмечает ГУМВД, на место происшествия были приглашены судебные приставы-исполнители. Они наложили арест на иномарку и эвакуировали ее на специализированную стоянку.