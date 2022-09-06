Полиция в Рязанской области ищет очевидцев дорожной аварии с тремя пострадавшими

Следственное управление УМВД по Рязанской области просит откликнуться очевидцев ДТП, которое произошло 15 июля 2021 года на 175-ом километре трассы М5 Урал.

Столкнулись Chevrolet Lacetti под управлением 27-летнего жителя Рязанской области и Audi A6, за рулём которого находился 30-летний мужчина. В аварии пострадали водители транспортных средств и 30-летний пассажир Audi, они обращались за медицинской помощью.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП, просят обращаться по телефону (4912) 44-46-08 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д.12 к. 1.

Видео YA62.ru от очевидца