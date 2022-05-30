Полиция сообщила подробности ДТП с мотоциклистом на парковке ТРЦ «М5 Молл» в Рязани

Полиция сообщила подробности ДТП с пострадавшим мотоциклистом на парковке ТРЦ «М5 Молл» в Рязани.

Авария случилась в воскресенье, 29 мая, около 18:40, возле ТРЦ «М5 Молл».

Автомобиль «Фольксваген Поло» под управлением 28-летнего местного жителя, по предварительной информации, осуществляя поворот налево, не занял крайнее правое положение на проезжей части, из-за чего столкнулся с двигавшимся в попутном направлении мотоциклом «Qingqi» под управлением 15-летнего школьника.

В результате ДТП оба водителя получили травмы, их госпитализировали.

По факту происшествия полиция проводит проверку.