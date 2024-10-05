Полиция Рязанской области провела депортацию девяти иностранных граждан

В соответствии с решениями Министерства юстиции России и местных судов, сотрудники полиции Рязанской области осуществили процедуры депортации и административного выдворения девяти уроженцев стран ближнего зарубежья, которые находились в Центре временного содержания иностранных граждан.

Два из этих лиц недавно освободились из исправительных колоний региона после отбытия наказания за мошенничество и умышленное причинение вреда здоровью. Они подлежали депортации.

Семь других мигрантов подвергнуты административному выдворению. Сотрудники полиции выявили нарушения миграционного законодательства со стороны уроженцев Средней Азии, связанные с правилами въезда и пребывания на территории России.

Под конвоем полиции и судебных приставов иностранцы направились в международный аэропорт «Домодедово», откуда вылетят за свой счёт на родину.

Согласно законодательству, этим лицам будет закрыт въезд в Россию на срок от 5 до 10 лет.