Полиция призвала рязанцев к бдительности

В связи с актуальностью проблемы телефонного мошенничества к жителям региона обратился начальник службы участковых уполномоченных полиции УМВД России по Рязанской области подполковник полиции Василий Грищенко:

В Рязанской области участились факты телефонных мошенничеств. Так, только за сутки двое граждан в сумме лишились 4 миллионов 511 тысяч рублей.

Уважаемые рязанцы! Если вам звонит неизвестный и представляется работником службы безопасности банка или сотрудником правоохранительных органов с предложением перевести деньги на «резервный счет» с целью сохранности сбережений, а также с просьбой продиктовать личные данные или данные банковской карты или назвать код, который придет в смс на телефон — будьте уверены, это мошенники! Немедленно прервите телефонный разговор. Не называйте данные карты и коды подтверждения. Все действия, касающиеся движения денежных средств и иных манипуляций с вашим банковским счетом, действительные сотрудники банка предложат вам осуществить только в отделении банка, но не в коем случае не по телефону.

У мошенников широко практикуется обман путем психологического давления. Звонят на телефон, якобы по просьбе близкого родственника и сообщают, что он стал виновником тяжелого ДТП. Злоумышленники убеждают жертву в том, что для решения вопроса о не возбуждении уголовного дела на родственника требуется крупная сумма. Услышав такую информацию, не каждый человек может взять себя в руки и думать «холодной» головой. Нередко граждане сразу же соглашаются на передачу денег, чтобы помочь своему близкому человеку, попавшему в беду. Как правило, уже через 15-20 минут на пороге квартиры потенциальной жертвы стоит незнакомец, который получает из рук хозяина деньги для «решения» вопроса.

УМВД России по Рязанской области настоятельно рекомендует — не принимайте решений на фоне паники. Прекратите телефонный разговор, свяжитесь с вашим близким, о котором сообщал незнакомец, и убедитесь, что у него все в порядке!

Сообщите вашим близким, в особенности пожилым людям, о возможных мошеннических схемах. Будьте бдительны. Оставьте личные сбережения для себя — не передавайте их в руки мошенников.

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