Полиция предупредила рязанцев о мошенниках, действующих от имени Госуслуг

Полиция предупредила жителей Рязани и области о мошенниках, действующих от имени Госуслуг.

В разных регионах страны фиксируются случаи телефонного мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками портала «Госуслуги» и требуют обновить аккаунт. Их цель — получить смс-код для восстановления доступа к учётной записи.

Почему это мошенничество?

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Госуслуги» никогда не звонят пользователям!

Это технически невозможно. По официальным данным, платформой пользуются более 110 млн человек. Для массового обзвона понадобились бы тысячи операторов, что нереально ни с экономической, ни с организационной точки зрения.

Настоящие уведомления приходят только по официальным каналам:

Электронная почта: no-reply@gosuslugi.ru или no-reply@pos.gosuslugi.ru

Смс: только с короткого адреса «gosuslugi».

Если вам звонят с требованием обновить аккаунт — это мошенники! Никому не сообщайте свои данные и смс-коды!