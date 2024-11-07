Четверг, 7 ноября, 2024
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Полиция предупредила о возвращении перед Новым годом мошеннической схемы «Мамонт»

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Алексей Самохин
Изображение от Freepik

Схема «Мамонт», ставшая одним из криминальных трендов 2019 года, снова активно используется мошенниками. Об этом сообщает телеграм-канал «Вестник киберполиции России».

Мамонтом на сленге преступников называют жертву.

Ранее, в классической версии «Мамонта», преступники выманивали деньги, заставляя пользователей вводить данные банковских карт на поддельных сайтах под предлогом покупки или доставки товаров. В новой схеме данные банковской карты не запрашиваются, вместо этого мошенники предлагают установить поддельное мобильное приложение, якобы для обеспечения безопасности сделки на популярном сервисе объявлений.

Фальшивое приложение скрывает шпионскую программу, которая способна перехватывать введенные данные и перехватывать SMS-коды для авторизации платежей. Это позволяет злоумышленникам быстро и незаметно похищать деньги со счетов клиентов российских банков.

По информации ФГБУ «НИИ «Интеграл», активность мошенников, использующих схему «Мамонт», значительно увеличилась накануне новогоднего сезона, когда россияне чаще совершают онлайн-покупки. Эксперты призывают проявлять особую осторожность, избегать установки сторонних приложений и тщательно проверять ссылки перед тем, как перейти на сайт для оформления сделки.

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