Полиция подтвердила силовое задержание у села Реткино под Рязанью

Пресс-служба рязанской полиции подтвердила проведение силовой операции по задержанию у села Реткина на Ряжском шоссе.
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Фотография с места инцидента ранее появилась в соцсетях.
По словам очевидца, в задержании принял участие спецназ.
Пресс-служба рязанской полиции подтвердила проведение силовой операции по задержанию у села Реткина на Ряжском шоссе.
Фотография с места инцидента ранее появилась в соцсетях.
По словам очевидца, в задержании принял участие спецназ.
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