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Четверг, 3 марта, 2022

Полиция подтвердила силовое задержание у села Реткино под Рязанью

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Полиция подтвердила силовое задержание у села Реткино под Рязанью

Александр Ильин

Пресс-служба рязанской полиции подтвердила проведение силовой операции по задержанию у села Реткина на Ряжском шоссе. 

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Фотография с места инцидента ранее появилась в соцсетях. 

По словам очевидца, в задержании принял участие спецназ.

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