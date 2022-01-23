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Воскресенье, 23 января, 2022
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Полиция обнародовала подробности ДТП на Ряжском шоссе, в котором погибли два человека

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Госавтоинспекция в воскресенье, 23 января, обнародовала подробности ДТП на Ряжском шоссе, в котором погибли и пострадали люди.

Трагическое происшествие случилось примерно в 21.55 22 января напротив дома 18 по Ряжскому шоссе. Мужчина 1979 года рождения за рулём Chevrolet Lacetti, по предварительной информации, не справился с управлением автомобиля и столкнулся с Hyundai Solaris. За рулём Hyundai находилась жительница столицы 1988 года рождения.

В результате ДТП водитель Chevrolet и его пассажирка погибли. Экипаж Hyundai пострадал: в медицинское учреждение направили женщину-водителя и её пассажирок 1986, 2010 и 2021 г.р.

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По факту произошедшего проводится проверка.

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