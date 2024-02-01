Полиция назвала топ-8 ключевых фраз, которые чаще всего используют мошенники

Сайт УМВД России по Рязанской области опубликовал топ-8 типичных фраз, которые чаще всего используют мошенники.

— Если слышите их — смело кладите трубку. И расскажите об этом близким, особенно самым старшим! — призывают силовики.

«Оформлена заявка на кредит»

Если не оставляли заявку, а вам сообщают о предварительно одобренном кредите, то просто кладите трубку. Не продолжайте разговор иначе, сказав лишнего, вы точно поможете мошенникам оформить на вас кредит и похитить деньги.

«Сотрудник Центробанка»

Настоящие работники Банка России не звонят и не пишут гражданам для совершения каких-либо банковских операций. Так поступают лжесотрудники мегарегулятора.

«Идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашайте информацию».

Работники правоохранительных органов не проводят процессуальные действия по телефону, не запрашивают финансовые данные и не предлагают поучаствовать в задержании мошенников.

«Резервный или безопасный счёт»

Распространённая легенда аферистов, которые убеждают людей перевести сбережения на «безопасный» счёт — якобы для сохранности денег. Однако «безопасных» («резервных», «защищённых» и др.) счетов не существует.

«Ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция»

Банки могут приостанавливать такие операции без участия клиента. Если у банка возникнут сомнения, его представитель может написать вам в онлайн-банке или позвонить для подтверждения операции. Но в отличие от злоумышленника настоящий работник банка звонит только с официального номера банка и никогда не просит совершить операции по карте.

«Истекает срок действия сим-карты»

Не сомневайтесь, вы разговариваете с мошенником: у сим-карты мобильного оператора нет срока годности, и она не нуждается в замене по этой причине.

«Продиктуйте код из смс-сообщения»

Код из смс — это аналог вашей собственноручной подписи. Его никогда и никому нельзя сообщать или пересылать.

«Вас беспокоит специалист финансовой безопасности, сотрудник службы безопасности банка»

Отличить афериста от настоящего специалиста службы безопасности легко: первый будет интересоваться данными вашей карты или кодом из смс. К тому же он не сможет сообщить вам актуальный остаток по счёту.

Если с вами заговорили о деньгах и счетах, положите трубку и позвоните по официальному телефону организации или на «горячую линию». Номер нужно набрать вручную. Не поддавайтесь на уловки мошенников!