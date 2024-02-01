Четверг, 1 февраля, 2024
На главнуюНовости Рязани

Полиция назвала топ-8 ключевых фраз, которые чаще всего используют мошенники

7info
Изображение от jannoon028 на Freepik
spot_img

Сайт УМВД России по Рязанской области опубликовал топ-8 типичных фраз, которые чаще всего используют мошенники.

— Если слышите их — смело кладите трубку. И расскажите об этом близким, особенно самым старшим! — призывают силовики.

  1. «Оформлена заявка на кредит»

Если не оставляли заявку, а вам сообщают о предварительно одобренном кредите, то просто кладите трубку. Не продолжайте разговор иначе, сказав лишнего, вы точно поможете мошенникам оформить на вас кредит и похитить деньги.

  1. «Сотрудник Центробанка»

Настоящие работники Банка России не звонят и не пишут гражданам для совершения каких-либо банковских операций. Так поступают лжесотрудники мегарегулятора.

  1. «Идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашайте информацию».

Работники правоохранительных органов не проводят процессуальные действия по телефону, не запрашивают финансовые данные и не предлагают поучаствовать в задержании мошенников.

  1. «Резервный или безопасный счёт»

Распространённая легенда аферистов, которые убеждают людей перевести сбережения на «безопасный» счёт — якобы для сохранности денег. Однако «безопасных» («резервных», «защищённых» и др.) счетов не существует.

  1. «Ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция»

Банки могут приостанавливать такие операции без участия клиента. Если у банка возникнут сомнения, его представитель может написать вам в онлайн-банке или позвонить для подтверждения операции. Но в отличие от злоумышленника настоящий работник банка звонит только с официального номера банка и никогда не просит совершить операции по карте.

  1. «Истекает срок действия сим-карты»

Не сомневайтесь, вы разговариваете с мошенником: у сим-карты мобильного оператора нет срока годности, и она не нуждается в замене по этой причине.

  1. «Продиктуйте код из смс-сообщения»

Код из смс — это аналог вашей собственноручной подписи. Его никогда и никому нельзя сообщать или пересылать.

  1. «Вас беспокоит специалист финансовой безопасности, сотрудник службы безопасности банка»

Отличить афериста от настоящего специалиста службы безопасности легко: первый будет интересоваться данными вашей карты или кодом из смс. К тому же он не сможет сообщить вам актуальный остаток по счёту.

Если с вами заговорили о деньгах и счетах, положите трубку и позвоните по официальному телефону организации или на «горячую линию». Номер нужно набрать вручную. Не поддавайтесь на уловки мошенников!

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Раскрыты детали убийства бойца ММА Мутаева

Новости мира
Бойца смешанных единоборств промоушена Fight Nights Магомедрасула Мутаева могли...

Семья Чкалова отреклась от правнучки за призыв нанести ядерный удар по Москве

Новости мира
Правнук Валерия Чкалова Игорь раскритиковал слова родственницы Дарьи Богдановой,...

В Екатеринбурге из реки выловили тело пропавшего военного

Новости мира
Водолазы выловили из реки Исети в Екатеринбурге тело пропавшего...

Труп пропавшего военного нашли в реке в Екатеринбурге

Новости мира
По данным СМИ, тело в реке нашли 1 февраля. Информацию об обнаружении трупа журналистам подтвердили источник у силовиков и подруга пропавшего.

Волгоградцев предупредили о болезни, от которой может выпасть прямая кишка

Новости мира
В Волгограде и Волгоградской области заметно выросла заболеваемость коклюшем,...