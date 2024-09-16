Понедельник, 16 сентября, 2024

Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП на Первомайском проспекте, в котором погиб байкер

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/umvd62

В Рязани полиция просит откликнуться свидетелей ДТП, в котором погиб байкер. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Напомним, трагедия произошла 8 сентября на улице Первомайский проспект. Мотоцикл «Сузуки», которым управлял 33-летний байкер, столкнулся с легковым автомобилем «Хендай Солярис».

Ранее в сети публиковали запись с видеорегистратора, на которой видно, как мотоцикл едет на внушительной скорости по крайней правой полосе, предназначенной для автобусов. С легковым автомобилем он столкнулся на перекрестке.

Если вы стали свидетелем этого ДТП и располагаете какой-либо информацией, вы можете обратиться в отдел № 4 Следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12, корпус 1 или по телефону (4912) 44-46-08.

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