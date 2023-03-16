Четверг, 16 марта, 2023
Татьяна Проводина

Полиция ищет очевидцев автокатастрофы на трассе в Рязанском районе

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Фото издательства "Пресса"

Следственное управление МВД по Рязанской области просит откликнуться очевидцев смертельного ДТП, произошедшего 8 января 2022 года на 530-м километре трассы Р-132 Золотое кольцо. Трагедия произошла около 15:50.

Предварительно, 46-летний водитель грузового автомобиля DAF совершил столкновение с Nissan Qashqai, за рулём которого находился 41-летний мужчина. От удара кроссовер врезался в Changan под управлением 45-летнего мужчины.

71-летний и 40-летняя пассажиры автомобиля Nissan от полученных травм скончались, 69-летняя и 9-летний пассажиры автомобиля Nissan пострадали. Водитель и 20-летняя пассажирка автомобиля Changan получили травмы. Пострадавшим оказали медицинскую помощь и доставили их в лечебные учреждения, — отмечает издательство «Пресса».

Полиция ищет очевидцев автокатастрофы на трассе в Рязанском районе
Полиция ищет очевидцев автокатастрофы на трассе в Рязанском районе

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