Вторник, 23 апреля, 2024

Полицейский покончил с собой во время празднования 40-летия

Автор: 7info

Опубликовано

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Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay

В Подмосковье, под Клином, произошла трагедия: 40-летний старший сержант полиции покончил с собой в день рождения, пишет Regions.ru

Мужчина, ранее много раз сталкивавшийся по работе с самоубийцами, сам решился на такой шаг, оставшись один в беседке на даче.

Празднование юбилея проходило в кругу самых близких: жены, детей, сослуживцев и соседей. Друзья отговаривали его отмечать 40-летие, считая это дурной приметой. Но именинник отшутился: «Ну дьявол же меня к себе не утащит».

Праздник прошёл душевно: старший сержант строил планы на будущее, ждал отпуска, недавно прошёл медосмотр и был абсолютно здоров. Никаких проблем на работе или в семье у него, по словам близких и коллег, не было.

Причины поступка остаются неясными: возможно, алкоголь или народное суеверие о том, что в день 40-летия человека покидает ангел-хранитель, сыграли свою роль.

Трагедия унесла жизнь человека, который, казалось бы, не имел поводов для отчаяния.

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