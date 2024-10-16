Полицейские задержали рязанца, который угрожал своей сожительнице удушением

В Рязани патрульные полицейские задержали мужчину, который угрожал своей сожительнице удушением. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Выяснилось, что 45-летний мужчина выпил и поссорился со своей 39-летней сожительницей. Он начал угрожать женщине, что задушит ее. Она испугалась и вызвала полицию.

Сотрудники задержали скандалиста и доставили его в отдел полиции. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».