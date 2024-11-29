Пятница, 29 ноября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

Полицейские задержали рязанца, который отправлял мужчинам свои фотографии интимного характера

Дата публикации

Кристина Аманн
Фото: t.me/umvd62

В Рязани сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России задержали 44-летнего местного жителя. Полицейские установили, что рязанец отправлял свои фотографии интимного характера другим мужчинам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации киберполиции, мужчина занимался рассылкой через фейковый аккаунт в соцсетях. У злоумышленника сотрудники полиции изъяли компьютер с информацией, имеющей доказательственное значение.

Против него возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием сети Интернет). Рязанцу грозит до 6 лет лишения свободы.

Новости рубрики
Новости Рязани и области

Дом моды HENDERSON откроет собственное ателье и в 3,5 раза увеличит арендуемые торговые площади в ТРЦ «Марко Молл» в Рязани

В новом пространстве клиенты смогут выбрать одежду из актуальной коллекций бренда и воспользоваться услугами индивидуального пошива.
Новости Рязани и области

В Рязани массово отключат воду 26 ноября

Во вторник, 26 ноября, c 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по ряду адресов.
Новости Рязани и области

В Рязани курсантка академии ФСИН покончила с собой

Девушке было 20 лет, мёртвой её обнаружили в съёмной квартире.