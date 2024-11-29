Полицейские задержали рязанца, который отправлял мужчинам свои фотографии интимного характера

В Рязани сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России задержали 44-летнего местного жителя. Полицейские установили, что рязанец отправлял свои фотографии интимного характера другим мужчинам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации киберполиции, мужчина занимался рассылкой через фейковый аккаунт в соцсетях. У злоумышленника сотрудники полиции изъяли компьютер с информацией, имеющей доказательственное значение.

Против него возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием сети Интернет). Рязанцу грозит до 6 лет лишения свободы.