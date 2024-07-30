Полицейские раскрыли кражу из гаража в городе Касимове

В межмуниципальный отдел МВД России «Касимовский» обратился 36-летний житель города Касимова и сообщил, что из гаража пропало автомобильное колесо. Мужчина занимается ремонтом машин и хранит в гараже автозапчасти. В тот день он предлагал часть запчастей на продажу, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

Оперативники уголовного розыска опросили людей, посещавших гаражи в предполагаемое время хищения, и нашли свидетеля, который видел мужчину с колесом в руках. Выходя из гаража, он бросил колесо на заднее сидение салона и скрылся на иномарке.

Благодаря местным жителям полицейские быстро установили личность этого мужчины. К краже оказался причастен 19-летний житель Шиловского района. Злоумышленника разыскали и задержали. Похищенное изъяли.

Следователем межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» решается вопрос о возбуждении в отношении злоумышленника уголовного дела по ст. 158 УК РФ.