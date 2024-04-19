Полицейские пресекли в Касимовском районе незаконную рубку леса

В ходе объезда лесных массивов лесничие Касимовского лесничества услышали звук работы бензопил на территории Елатомского лесничества. Прямой дороги в эту часть леса со стороны Касимова в половодье нет, а со стороны Нижегородской области есть короткий путь.

Проанализировав возможное место рубки деревьев, лесничие выявили, что на заготовку леса на этом участке разрешения не выдавалось и обратились за помощью в полицию.

Для пресечения незаконной заготовки древесины межмуниципальным отделом МВД России «Касимовский» была организована следственно-оперативная группа полиции, к которой присоединились лесничие, представители природоохранной прокуратуры и сотрудники регионального УФСБ.

В целях немедленного реагирования следственно-оперативная группа и приданные силы форсировала водную преграду на лодках. На месте незаконной рубки с поличным задержали 47-летнего жителя Нижегородской области.

В ходе осмотра было обнаружено 18 спиленных сосен и грузовой автомобиль со специальным погрузчиком. Спиленные деревья были уже загружены.

Рабочий объем грузовика позволял загрузить еще вдвое больше деревьев.

По предварительной информации, 47-летний житель Нижегородской области предположил, что сотрудники, контролирующие сохранность леса, не смогут из-за половодья быстро добраться до незаконной делянки и он за это время успеет беспрепятственно заготовить и увезти бревна домой. Уловка злоумышленника не удалась.

Следователь межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» возбудил в отношении злоумышленника уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.