Пятница, 19 апреля, 2024

Полицейские пресекли в Касимовском районе незаконную рубку леса

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от wirestock на Freepik

В ходе объезда лесных массивов лесничие Касимовского лесничества услышали звук работы бензопил на территории Елатомского лесничества. Прямой дороги в эту часть леса со стороны Касимова в половодье нет, а со стороны Нижегородской области есть короткий путь.

Проанализировав возможное место рубки деревьев, лесничие выявили, что на заготовку леса на этом участке разрешения не выдавалось и обратились за помощью в полицию.

Для пресечения незаконной заготовки древесины межмуниципальным отделом МВД России «Касимовский» была организована следственно-оперативная группа полиции, к которой присоединились лесничие, представители природоохранной прокуратуры и сотрудники регионального УФСБ.

В целях немедленного реагирования следственно-оперативная группа и приданные силы форсировала водную преграду на лодках. На месте незаконной рубки с поличным задержали 47-летнего жителя Нижегородской области.

В ходе осмотра было обнаружено 18 спиленных сосен и грузовой автомобиль со специальным погрузчиком. Спиленные деревья были уже загружены.

Рабочий объем грузовика позволял загрузить еще вдвое больше деревьев.

По предварительной информации, 47-летний житель Нижегородской области предположил, что сотрудники, контролирующие сохранность леса, не смогут из-за половодья быстро добраться до незаконной делянки и он за это время успеет беспрепятственно заготовить и увезти бревна домой. Уловка злоумышленника не удалась.

Следователь межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» возбудил в отношении злоумышленника уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязанской области посевная площадь будет максимальной за последние 25 лет

В «Доме Запольской» в Рязани разместят музей

«Дом Постниковых» в Рязани воссоздадут на прежнем месте

В Рязани ищут наследников девяти квартир в разных районах

«М5 Молл» приглашает рязанцев в путешествие по русским сказкам и на цирковое шоу

Рязанские газовики выявили 18 случаев вмешательства в работу приборов учёта

Уровень воды в Оке в Рязани продолжает уменьшаться

В ДТП в Касимовском районе пострадал 31-летний водитель

В России запущена программа развития для участников специальной военной операции

Анна Цивилева рассказала о поездке в Рязань

Рязанцам рассказали, как подготовиться к сдаче крови

В Рязани пройдёт ярмарка «Сад-огород»

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Рязанской области посевная площадь будет максимальной за последние 25 лет

Новости Рязани
Ожидается, что общая посевная площадь в регионе с учётом озимых, яровых и многолетних достигнет 1 млн 130 тысяч гектаров, это рекордное значение за четверть века, и на 2% больше прошлого года.

В «Доме Запольской» в Рязани разместят музей

Администрация
Старинное здание находится на Соборной площади. Сейчас в нём идут строительные работы с сохранением исторической кирпичной кладки.

«Дом Постниковых» в Рязани воссоздадут на прежнем месте

Администрация
Деревянное здание располагалось на улице Садовой, 42. Дом оказался сильно повреждён во время пожара, его полностью разобрали.

В Рязани ищут наследников девяти квартир в разных районах

Новости Рязани
Если наследники не найдутся, квартиры перейдёт в собственность муниципалитета.

«М5 Молл» приглашает рязанцев в путешествие по русским сказкам и на цирковое шоу

Новости Рязани
20 апреля, в субботу, в галереях ТРЦ будет проложен необычный маршрут с остановками, на которых участников будут ждать командные задания, основанные на русских сказках.