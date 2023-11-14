Полицейские пресекли на улице Почтовой два факта распития алкоголя в неположенном месте

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции за прошедшую ночь пресекли на улице Почтовой в Рязани два распития спиртного в общественном месте. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Рязанской области.

Наряды Отдельного батальона патрульно-постовой службы в целях охраны правопорядка в круглосуточном режиме осуществляют патрулирование улиц города Рязани. Особое внимание уделяется центральным улицам города. Вчера, 13 ноября, в вечернее время и в ночь на 14 ноября, сотрудники ППСП в ходе патрулирования улицы Почтовой выявили и пресекли 2 факта распития спиртного в общественно месте. Нарушителей доставили в отдел полиции, где на них составили протоколы об административном правонарушении по ст.20.20 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, по которой предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 1,5 тысяч рублей.

Профилактические и проверочные мероприятия продолжаются.