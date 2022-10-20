Полицейские пресекли канал поставки в Рязань метадона

Сотрудники уголовного розыска УМВД по Рязанской области и ОМВД по Рыбновскому району пресекли поставки в Рязань «синтетики». Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Правоохранители задержали 37-летнего рязанца, который поставлял в областной центр метадон. Ранее злоумышленник был 12 раз судим за преступления имущественного характера, нигде не работал, но вёл образ жизни довольно обеспеченного человека.

У оперативников появились основания заподозрить мужчину в причастности к незаконному обороту запрещённых веществ. Периодически подозреваемый ездил в столицу, а затем у него и его окружения появлялся дорогостоящий наркотик метадон.

Полицейские остановили в Рыбновском районе Citroen, ехавший в Рязань со стороны Подмосковья. При досмотре салона сыщики нашли упаковку с кристаллическим веществом. Лабораторное исследование показало, что изъятое вещество – метадон массой 50 граммов, что эквивалентно 500 разовым дозам.

Следователь ОМВД России по Рыбновскому району возбудил против подозреваемого уголовное дело по статье о незаконных приобретении, транспортировке и хранении наркотических средств в крупном размере. Злоумышленника заключили под стражу.

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