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Суббота, 6 мая, 2023

Полицейские помогли потушить рейсовый автобус с пассажирами в Вологде

В Вологде сотрудники полиции потушили загоревшийся рейсовый автобус, сообщила пресс-служба МВД России. 

В городе Вологда наряд дорожно-патрульной службы, состоящий из инспектора ДПС старшего лейтенанта полиции Евгения Гурова и стажера по должности инспектора ДПС Евгения Лобачёва, заметил остановившийся автобус маршрута № 37 на улице Александра Клубова, от задней панели которого шел дым.

Полицейские быстро оценили ситуацию и достали огнетушитель. Покинув служебный автомобиль, они подбежали к общественному транспорту. К этому моменту из-под заднего бампера уже вырывались языки пламени.

Один из стражей правопорядка вызвал экстренные службы и эвакуировал около 30 пассажиров, тогда как второй вместе с водителем автобуса потушил возгорание до прибытия наряда МЧС.

Благодаря своевременным действиям полицейских удалось избежать опасных последствий, и никто не пострадал.

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