Полицейские ищут очевидцев наезда на пешехода в Рыбном

Следственное управление УМВД по Рязанской области просит откликнуться очевидцев ДТП с наездом на пешехода в Рыбном.

Авария произошла 3 сентября 2021 года около 21:22 возле дома 1 по улице Вокзальной. 48-летний местный житель за рулём Peugeot, по предварительным данным, сбил 35-летнего мужчину.

Пешеход получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

Всех, кто располагает информацией по этому ДТП, просят обращаться по адресу: г. Рыбное, пл. Ленина, д. 26 или по телефону 8 (49137) 5-14-84.