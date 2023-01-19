Четверг, 19 января, 2023
Татьяна Проводина

Полицейские ищут очевидцев наезда на пешехода в Рыбном

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Photo by form PxHere

Следственное управление УМВД по Рязанской области просит откликнуться очевидцев ДТП с наездом на пешехода в Рыбном.

Авария произошла 3 сентября 2021 года около 21:22 возле дома 1 по улице Вокзальной. 48-летний местный житель за рулём Peugeot, по предварительным данным, сбил 35-летнего мужчину.

Пешеход получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

Всех, кто располагает информацией по этому ДТП, просят обращаться по адресу: г. Рыбное, пл. Ленина, д. 26 или по телефону 8 (49137) 5-14-84.

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