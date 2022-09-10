«Полей мало?»: ярославцы разругались из-за стройки у Юбилейного парка

Жители Ярославля поспорили об уместности строительства девятиэтажного жилого дома напротив Юбилейного парка между зданиями «Гипродвигателя» и областной онкологической больницы, пишет 76.RU.

Сейчас на сайте мэрии идет обсуждение проекта. Мнения горожан разошлись. Так, многие призвали расширять, а не уплотнять город.

«Полей что ли мало? Кто дает такие разрешения? Почему земля в городе кусками распродана и принадлежит каким-то собственникам. Не хватает школ, больниц, но лепят и лепят дома. Или люди испытывают нехватку в квартирах?» – возмутился ярославец.

Также противники строительства обратили внимание на изношенность сетей, проложенных еще в советское время. Они призвали ввести мораторий на всю точечную застройку.

Однако другие поддержали идею, отметив, что строить лучше ближе к центру, чем растягивать город в поля, где никакой инфраструктуры.