К концу марта бронирования туров выросли в 2,5 раза по сравнению с началом месяца. Рынок частично отыграл падение продаж в четыре раза, которое случилось в конце февраля, сообщили «Известиям» представители туротрасли.
В конце февраля — первых числах марта продажи туров упали в четыре раза по сравнению с тем, что было до 24 февраля. Сейчас они выросли в 2,5 раза — то есть частично отыграли падение, рассказал «Известиям» вице-президент Альянса турагентств России Александр Мкртчян.
Об аналогичном росте бронирований — в 2,5 раза по сравнению с началом марта — «Известиям» сообщили и в пресс-службе туроператора «Интурист».
Продажи в Крым и Анапу не восстановились, поскольку закрыты аэропорты — а для этих курортов они важны, рассказал «Известиям» генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
Изменения на рынке туризма вынуждают туроператоров менять направления своей деятельности. Так, Anex Tour сейчас реализует только туры по России, хотя раньше активно отправлял отдыхающих и за рубеж.
Переориентироваться на внутренний туризм пришлось и туроператору FUN&SUN (бывший TUI Россия).
Тем не менее оператор не остановил продажу туров за рубеж. Лидерами среди направлений стали ОАЭ и Абхазия. Также в марте россияне покупали путешествия на Мальдивы, Сейшелы, Шри-Ланку, Таиланд, Катар, Стамбул, Сербию, Армению и Азербайджан, рассказали в FUN&SUN.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Пора порадоваться: покупки туров с начала марта выросли в 2,5 раза