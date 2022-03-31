Покупки туров с начала марта выросли в 2,5 раза

К концу марта бронирования туров выросли в 2,5 раза по сравнению с началом месяца. Рынок частично отыграл падение продаж в четыре раза, которое случилось в конце февраля, сообщили «Известиям» представители туротрасли.

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В конце февраля — первых числах марта продажи туров упали в четыре раза по сравнению с тем, что было до 24 февраля. Сейчас они выросли в 2,5 раза — то есть частично отыграли падение, рассказал «Известиям» вице-президент Альянса турагентств России Александр Мкртчян.

— Когда происходит некое негативное событие, продажи в туризме падают, и это естественно. Так было после теракта 11 сентября, объявления пандемии ковида и иных потрясений. Но постоянно в негативе человек жить не может, и спустя две–три недели происходит отскок — люди возвращаются к привычной жизни и вспоминают об отдыхе, — заметил он.

Об аналогичном росте бронирований — в 2,5 раза по сравнению с началом марта — «Известиям» сообщили и в пресс-службе туроператора «Интурист».

— За последнюю неделю спрос стабилизировался. Туристы активно бронируют летний отдых в Сочи, Анапе, Республике Крым. На этой неделе стал пользоваться спросом Дагестан, куда мы запускаем чартеры, — сказали там.

Продажи в Крым и Анапу не восстановились, поскольку закрыты аэропорты — а для этих курортов они важны, рассказал «Известиям» генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

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Изменения на рынке туризма вынуждают туроператоров менять направления своей деятельности. Так, Anex Tour сейчас реализует только туры по России, хотя раньше активно отправлял отдыхающих и за рубеж.

Переориентироваться на внутренний туризм пришлось и туроператору FUN&SUN (бывший TUI Россия).

— Спрос на туры по России в марте у нас вырос на 73% по сравнению с февралем. Самые популярные направления — Сочи (больше половины бронирований), Анапа, Геленджик, Санкт-Петербург, — сообщили «Известиям» в пресс-службе компании.

Тем не менее оператор не остановил продажу туров за рубеж. Лидерами среди направлений стали ОАЭ и Абхазия. Также в марте россияне покупали путешествия на Мальдивы, Сейшелы, Шри-Ланку, Таиланд, Катар, Стамбул, Сербию, Армению и Азербайджан, рассказали в FUN&SUN.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Пора порадоваться: покупки туров с начала марта выросли в 2,5 раза