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Появилось видео момента жуткого ДТП в Тюмени, где погибла 6-летняя девочка

Блогер по дорожному движению Александр Шумский опубликовал видео момента жуткого ДТП в Тюмени на перекрестке Холодильной и Малыгина, пишет 72.RU.

Авария со смертельным исходом произошла в сентябре прошлого года. Тогда 25-летний водитель Volkswagen Tiguan не уступил дорогу встречным автомобилям и столкнулся с иномаркой KIA Ceed, которую, в свою очередь, отбросило на семью, стоявшую на тротуаре. В итоге погибла шестилетняя девочка.

На кадрах видно, как взрослые пытались отпрыгнуть в сторону от летевшего в них транспортного средства. Также слышны душераздирающие крики родителей девочки, которая попала под колеса легковушки.

В итоге водителя осудили и на один год отправили в колонию-поселению.

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