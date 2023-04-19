В распоряжении портала V1.RU появилось видео драки в Камышинском районе с участием цыган и местных жителей.

Потасовка произошла вечером 16 апреля на привокзальной площади возле железнодорожного вокзала Петрова Вала. Очевидцы рассказали, что там собралась огромная толпа молодых мужчин.

На записи видно, как представители национального меньшинства уродуют машину Lada Priora.

На место прибыли сотрудники полиции, которые не привлекли никого к ответственности, поскольку обе стороны отказались от подачи заявлений.

В Приволжском отделении железной дороги уточнили, что драка случилась не на территории вокзала, а имуществу РЖД не причинен ущерб.