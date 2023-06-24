Появилось фото с места ДТП на Солотчинском шоссе

Жители Ростова-на-Дону вступили в конфликт с ЧВК «Вагнер» в центре города, пишет телеграм-канал SHOT.
На кадрах можно увидеть, как прохожие просят вооруженных людей прекратить беспредел и уйти из города.
«Ты слышал, что Путин сказал?» – возмутился один из местных жителей.
Утром президент Владимир Путин обратился к россиянам и назвал попытку...
Глава Чечни назвал в Telegram-канале попытку военного мятежа со стороны Евгения Пригожина гнусным предательством.
«Все происходящее – нож в спину и настоящий военный мятеж!», – подчеркнул руководитель республики.
По его словам, во время боевых действий тыл должен быть надежен, и сейчас не время для озвучивания личных обид и решения...
Ситуация в Москве, Ростове и других регионах: заявления властей и служб по сложившейся ситуацииВодители, внимание, просим выбирать маршруты в объезд трассы М-4 — заявление «Автодора».Поезда в сообщении с Ростовом-на-Дону и Воронежем следуют по графику, на объектах РЖД принимаются необходимые меры безопасности.Московские аэропорты "Внуково", "Шереметьево" и "Домодедово" сообщили, что...