Появилось фото с места ДТП на Солотчинском шоссе

Глава Чечни назвал в Telegram-канале попытку военного мятежа со стороны Евгения Пригожина гнусным предательством. «Все происходящее – нож в спину и настоящий военный мятеж!», – подчеркнул руководитель республики. По его словам, во время боевых действий тыл должен быть надежен, и сейчас не время для озвучивания личных обид и решения...