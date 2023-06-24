Суббота, 24 июня, 2023
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Появилось фото с места ДТП на Солотчинском шоссе

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Утром 24 июня в Рязани сильно затруднено движение на Солотчинском шоссе из-за аварии. Пользователи соцсетей публикуют фото с места ДТП.

Подробности случившегося уточняются.

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