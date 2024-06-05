Среда, 5 июня, 2024

Появились подробности съёмок новой «Битвы экстрасенсов»

Автор: 7info

Опубликовано

В интернете появилось видео очевидцев из Электростали, которым посчастливилось оказаться рядом со съемочной площадкой нового сезона шоу «Новая битва экстрасенсов». Корреспондент издания «Подмосковье сегодня» узнал детали у местных жителей.

По словам очевидцев, команда начала съемки шоу для ТНТ еще 2 июня, затем специалисты вернулись к процессу уже 4 числа. Точно неизвестно, снимали ли они 25-й сезон шоу, которое теперь называется «Новая битва экстрасенсов», или это были съемки второго сезона программы «Экстрасенсы. Реванш».

Съемочная группа работала у дома № 18 на улице Западная. Местные жители предполагают, что экстрасенсы будут расследовать одно из недавних загадочных происшествий.

«На этой же улице парень попал под мусоровоз. Приезжала полиция и скорая помощь, он погиб. Я его лица не видела и лично не знаю. Возможно, поэтому вызвали экстрасенсов, чтобы понять, что именно произошло, был ли это несчастный случай», — рассказала жительница Электростали Анна (имя изменено).

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