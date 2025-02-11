Появились подробности гибели мужчины на затоне в Шиловском районе

В Шиловском районе из воды затона Чернышиха у населённого пункта Терехово спасатели поздно вечером 10 февраля подняли труп. Подробности сообщил начальник ПСС района Валерий Анохин.

Тело спасатели вытащили в 21:30. На вызов выезжали Валерий Анохин и три водолаза.

Выяснилось, что четыре мужчины из Рязани приехали на затон порыбачить. Один из них, мужчина 1954 года рождения, отошел от друзей в сторону Оки и ловил рыбу там недалеко от берега. Вскоре он провалился под лед.

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Мужчину пытались спасти его друзья, но не вышло, потому что лед тонкий, они сами могли провалиться. По предварительным данным, смерть рыбака произошла из-за переохлаждения.