Появились кадры с места крушения спасательного катера в Камышине

Житель Камышина прислал в редакцию издания «Блокнот» видео с места крушения спасательного катера, в результате чего погиб 47-летний инспектор ДПС и пропал его 12-летний сын.

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Инцидент произошел 15 апреля. По предварительной версии, судно перевернулось. В этот момент на борту находились шесть человек.

На опубликованных кадрах видно, как из воды достают женщину и мужчину, которые пребывают в шоковом состоянии. По словам одного из очевидцев, находящие на борту люди находились в состоянии алкогольного опьянения.

После этого спасенный мужчина спросил спасателей, нашли ли мальчика. В ответ ему отвечают «нет». Его поиски продолжаются.