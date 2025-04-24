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Фото: t.me/Karelia_police
Новости России

Появились фото с места гибели 20-летнего парня в Петрозаводске

Алексей Самохин

В ночь на 24 апреля в Петрозаводске произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в региональном управлении МВД, сигнал о ДТП поступил в дежурную часть в 2:41. Авария случилась в микрорайоне СКЗ.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2109, 2005 года рождения, не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части и врезалась в дерево.

В результате столкновения один из пассажиров, ровесник водителя, погиб на месте от полученных травм. Водитель и еще одна пассажирка, 2008 года рождения, с травмами были доставлены в медицинское учреждение.

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В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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