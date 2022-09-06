Появились фото с места автокатастрофы на трассе М5, в которой погиб 68-летний москвич

Опубликованы фотографии с места массового ДТП на 201-ом километре трассы М5 Урал в Рязани, в котором погиб 68-летний водитель из Москвы.

Предварительные данные сообщили в Госавтоинспекции Рязанской области.

5 сентября около 11:45 житель Москвы за рулём Ford Escape столкнулся с LADA Largus под управлением 39-летнего рязанца и ГАЗелью, за рулём которой находился 34-летний местный житель.

Водитель Ford Escape скончался в результате происшествия. Водитель LADA Largus был травмирован, ему оказали медпомощь.

Проводится проверка случившегося.