Вторник, 6 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Появились фото с места автокатастрофы на трассе М5, в которой погиб 68-летний москвич

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Фото с сайта Госавтоинспекции Рязанской области

Опубликованы фотографии с места массового ДТП на 201-ом километре трассы М5 Урал в Рязани, в котором погиб 68-летний водитель из Москвы.

Предварительные данные сообщили в Госавтоинспекции Рязанской области.

5 сентября около 11:45 житель Москвы за рулём Ford Escape столкнулся с LADA Largus под управлением 39-летнего рязанца и ГАЗелью, за рулём которой находился 34-летний местный житель.

Водитель Ford Escape скончался в результате происшествия. Водитель LADA Largus был травмирован, ему оказали медпомощь.

Проводится проверка случившегося.

Появились фото с места автокатастрофы на трассе М5, в которой погиб 68-летний москвич
Появились фото с места автокатастрофы на трассе М5, в которой погиб 68-летний москвич
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