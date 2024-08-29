Четверг, 29 августа, 2024

Появились бесплатные пригласительные на фестиваль КВН «Поющий Косопуз 2024» в Рязани

Автор: 7info7

Опубликовано

Хорошая новость для всех любителей КВН в Рязани: появились бесплатные пригласительные на Музыкальный Кубок КВН «Поющий Косопуз 2024», который состоится 30 августа. Об этом проинформировала Официальная Рязанская лига МС КВН.

Организаторы обращают внимание: данный входной билет без места. Он даёт право бесплатного посещения мероприятия, а волонтёры помогут найти свободное место в зале.

Количество пригласительных ограничено. Получить их можно на сайте по ссылке.

Напомним, Четвёртый Музыкальный Кубок КВН «Поющий Косопуз» состоится 30 августа в Рязанском дворце молодёжи. Начало мероприятия в 18 часов.

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