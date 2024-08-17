Суббота, 17 августа, 2024

Появилась новая версия пропажи дедушки из видео с «эсэсовцами» из ВСУ

Автор: powder

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Пенсионера Александра Григорьева из Курской области, над которым глумились украинские военные, могли угнать в плен, заявил РИА Новости глава Суджанского района Александр Богачев.

«Что они, эти украинские боевики, снимавшие видео, с ним сделали, не знаем — может, с собой забрали, может, еще что», — отметил собеседник агентства.

По его словам, видео снимали в Заолешенке, почти пригороде Суджи.

Местонахождение 73-летнего мужчины до сих пор не установлено, поиски продолжаются.

На днях в соцсетях появилось видео, на котором боец ВСУ в каске СС пародирует немецкий акцент и глумиться над пенсионером. Он кричал потерявшемуся дедушке: «Эй, русский Иван! Иди пей водка!».

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