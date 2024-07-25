Пой, танцуй, шути: 5 ТВ-шоу, в которых каждый может заработать

Как только не научились зарабатывать люди в XXI веке! Кто-то ведет блог, кто-то продает вещи из Китая, а кто-то активно участвует в разных шоу на любой вкус и цвет: от нового юмористического шоу Гарика Мартиросяна «История на миллион», где за две минуты можно выиграть целый миллион, до экстремального «Последнего героя», где выживать придется в дикой природе на голой земле, зато можно выиграть 5 миллионов.

Предлагаем вашему вниманию подборку проектов, где заработать сможет каждый.

«Ярче звезд» (16+)

Если ты умеешь петь и думаешь, что ты второй Майкл Джексон, просто родился в России, – есть неплохой способ подзаработать. На шоу «Ярче звезд» продюсеры собрали прирожденных артистов из народа на сцене для имперсонализации. А тот, кому удастся сделать это убедительнее других, получит не только всероссийскую славу, но и неплохой денежный приз.

Над проектом работает компания «ВайТ Медиа», которая также выпускает такие программы, как «Конфетка» и «Маска» – гарантия качества и интересного результата.

Фото ТНТ

«Конфетка» (16+)

Ну и раз мы говорим про «ВайТ Медиа», нельзя не упомянуть и «Конфетку». Ещё один способ заработать для тех, кто отличается незаурядным умением петь. Песни участников, певцов любителей, с помощью музыкальных экспертов будут перезаписаны в настоящий хит или “конфетку” в профессиональной студии, а потом жюри и зрители оценят трек. Лучший исполнитель получит приз в 300 тысяч рублей.

Фото ТНТ

«Лига городов» (16+)

Ладно-ладно, даже если петь вы не умеете, это же не значит, что заработать вы не сможете. Есть «Лига городов». Всё просто: надо собрать команду ребят своего города с хорошим юмором, подать заявку и приехать на шоу, где ваши шутки оценят самые строгие критики из мира комиков. И если вам удастся победить всех конкурентов со всей России, сначала в индивидуальных соревнованиях, а потом в батлах, то вы получите приз – 10 миллионов рублей.

Фото ТНТ

«История на миллион» (16+)

Ещё одна опция для юмористов – «История на миллион». Совсем новое шоу, которое стартует на ТНТ 26 июля в 23:00. Тут уже не надо искать команду, достаточно прийти на шоу, вспомнить самую курьезную, смешную или комичную ситуацию из жизни. Всё просто: рассказываешь историю создателю шоу – Гарику Мартиросяну, его звездному гостю и зрителям в зале – если всех получится рассмешить всего за 2 минуты, можно выиграть целый миллион.

А если история ещё и окажется смешнее, чем у гостя, то зрители смогут проголосовать за юмориста и увеличить его выигрыш.

Фото ТНТ

«Последний герой» (16+)

Если и с юмором вам не повезло, то всегда есть выносливость и физическая сила. А именно шоу «Последний герой». В сезоне принимают участие 14 человек, которых делят на две команды. Задача дойти до самого конца, доказать, что ты не только сильнее другой команды, но и своих напарников.

В сезоне который можно посмотреть на канале ТВ-3 прямо сейчас, участникам приходится несладко: мыться в Телецком озере, температура не поднимается выше 4 градусов, из еды всего 100 граммов гречки на человека, сон на голой земле и тяжелые испытания – стоит ли это приза в 5 миллионов?