Похолодание и заморозки ожидаются уже в ближайшие дни

Сентябрь 2024 года станет самым теплым и сухим за всю 145-летнюю историю метеонаблюдений в Москве и Подмосковье, а также во многих регионах центральной части Европейской России. Теплая аномалия сохраняется уже 40 дней, пишет «Комсомольская правда».

Синоптики Гидрометцентра России предупреждают, что в ближайшее время температура резко понизится. В Подмосковье и соседних областях ожидаются заморозки до -4 градусов.

Юрий Варакин, начальник ситуационного центра Росгидромета, рассказал, что с начала сентября в Москве и Подмосковье не было ни одного дня с температурой в рамках климатической нормы. Вместо этого она всегда была выше, иногда на 9, 5 или 6 градусов. Погодные условия больше соответствовали началу августа или концу июля. В течение 40 дней один за другим шли антициклоны, обеспечивая сухую и малооблачную погоду.

Сейчас мы находимся в западной части антициклона, она холодная, с воздушными потоками, идущими с севера и северо-запада. Похолодание придет в Московскую, Владимирскую и Ярославскую области в ночь с воскресенья на понедельник. На севере и северо-востоке Центрального федерального округа на почве ожидаются заморозки до -4 градусов. В центре Москвы, вероятно, заморозков не будет, но температура будет близкой к нулю. Похолодание продлится примерно 1,5-2 суток.

Прогноз Гидрометцентра на ближайшие дни таков: в воскресенье днем температура составит +13…+15 градусов, солнечно и сухо. В ночь на понедельник, 23 сентября, в Москве ожидается 0…+2 градуса, а по области местами заморозки до -4. Днем температура поднимется до +15…+17 градусов, и снова будет ясное небо, штиль и отсутствие дождей. Заморозки также возможны в ночь на вторник, но днем 24 сентября температура вновь повысится до +20 градусов.

С середины недели и до пятницы температура снова будет выше нормы, ожидает Юрий Варакин.

В Приволжском федеральном округе и Волго-Вятском районе заморозки уже пришли и будут продолжаться в ближайшие ночи. В Нижнем Новгороде, Перми и Кировской области разница между дневными и ночными температурами будет особенно заметной. Даже в Саратове и Самаре, несмотря на более южное расположение, из-за контраста температур в ночные часы ожидаются заморозки, добавляет Юрий Варакин.