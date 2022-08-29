Похитители 2 млн рублей у пенсионерки задержаны в Рязани

Подозреваемых в краже 2 миллионов рублей у пожилой женщины задержали полицейские УМВД по г.о. Королёв.

Задержаны ранее судимые 31-летняя жительница Липецкой области и 43-летний житель Тульской области. Подробности сообщили в Главном управлении МВД по Московской области.

Рано утром подозреваемая зашла в квартиру 88-летней пенсионерки якобы для проверки газового оборудования. Она отвлекла пожилую женщину на кухне, а пособник злоумышленницы вошёл через открытую дверь и украл деньги. Затем оба скрылись. Об этом рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Следователь СУ УМВД возбудил по факту инцидента уголовное дело по статье о краже.

Татьяна Петрова: «В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили автомобиль, на котором передвигались правонарушители, и на следующий день задержали их в Рязани. При осмотре сумки женщины оперативники обнаружили и изъяли похищенные денежные средства»

Подозреваемые заключены под стражу. Полицейские устанавливают причастность фигурантов дела к аналогичным преступлениям.