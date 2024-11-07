Четверг, 7 ноября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

Погрузка на железной дороге в Рязанской области в январе — октябре выросла на 5%

Дата публикации

Алексей Самохин
Изображение от jplenio1 на Freepik

Погрузка на сети ОАО «РЖД» в Рязанской области в январе — октябре 2024 года составила 8,7 млн тонн, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила в пресс-службе РЖД.

За 10 месяцев, в том числе, погружено:

— нефти и нефтепродуктов — 7,6 млн тонн (+ 5,2% к январю-октябрю 2023 года);

— зерна — 587,9 тыс. тонн (+ 13,3%); \

— химикатов и соды — 207,8 тыс. тонн (- 11,2%);

— лома черных металлов — 145,2 тыс. тонн (-12,7%);

— продуктов перемола — 92 тыс.тонн (+ 11,5%);

— строительных грузов — 37,3 тыс. тонн (рост более чем в 1,9 раза).

В октябре 2024 года погрузка в Рязанской области выросла на 18,5% и составила 852,2 тыс. тонн.

Новости рубрики
Новости Рязани и области

Более 600 единиц техники будет бороться со снежной стихией в Рязанской области

Павел Малков поставил задачу минтрансу и муниципалитетам строго соблюдать установленные сроки уборки,
Новости Рязани и области

Руслан Юсупов возглавил филиал ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях

На этом посту он сменил Ивана Анашкина, который возглавил АО «Максима Телеком» (совместное предприятие «Ростелекома» и Московского метрополитена)
Новости Рязани и области

В Рязанской области завершили расследование уголовного дела об организации азартных игр

Оперативные мероприятия по делу проведены сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Рязанской области.