Погода в апреле: теплее, чем обычно, но арктических вторжений не избежать

По предварительным прогнозам, на юге и западе Русской равнины в апреле температура будет соответствовать климатической норме. А вот на севере и востоке средняя температура воздуха превысит норму на 1–3°C. Об этом пишет в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Жителей Урала и Сибири также ждет более теплая, чем обычно, погода, особенно в северных районах, которые окажутся в эпицентре перегрева.

Аналогичная ситуация ожидается и на Дальнем Востоке. Исключение составит Приамурье, где температура будет близка к средним многолетним значениям.

Реклама

В целом, апрель в России редко обходится без арктических вторжений, и этот год не станет исключением. В центральной части страны первая, довольно затяжная волна похолодания ожидается на стыке первой и второй декад. Еще одно похолодание возможно в конце месяца.

Впрочем, эти периоды будут компенсироваться существенными потеплениями, и в итоге средняя температура останется в пределах климатической нормы.

В Санкт-Петербурге — температурный хет-трик!

По данным Лесуса, максимальная температура воздуха 29 марта в Северной столице достигла +15,4°C.

Во-первых, это новый суточный рекорд максимальной температуры для этого дня.

Во-вторых, +15,4°C — самая высокая температура с начала нынешнего года.

В-третьих, самое удивительное — обновлен абсолютный мартовский рекорд тепла! Никогда прежде за всю историю метеонаблюдений в Санкт-Петербурге в марте не было так тепло. Предыдущий максимум составлял +15,3°C и был установлен 15 марта 2015 года.

Погода в Рязани

По данным Гидрометцентра, в воскресенье, 30 марта, в Рязани воздух прогреется до +13°C, ожидается переменная облачность, без осадков.

В понедельник в городе будет ещё теплее — до +13°C, но будет облачно.