Погода ставит рекорды по градусам, а рязанцы – по трафику

Начало весны радует рязанцев приятными теплыми деньками, что побуждает их чаще выходить на улицу и делиться весенним контентом с друзьями в соцсетях. Мобильный оператор T2 проанализировал, насколько пользователи крупных городов региона ушли в 4G с наступлением тепла. В лидерах – Скопин и Сасово, где интернет-трафик вырос на четверть год к году.

Зима и первый месяц весны в Рязанской области выдались непривычно теплыми. Если зимой погодные условия вызывали меланхолию, то в марте они явно поднимают настроение местным жителям. Например, в январе и феврале этого года средняя температура днем была -2°C, а в 2024 была -6,5 градуса. В первые две недели марта этого года воздух днем в среднем достигал +7 °C, в предыдущем году за тот же период – всего +0,5 градуса.

Теперь осталось только побить прошлогодние рекорды по использованию мобильного трафика, что и сделали абоненты T2 в Рязани и Касимове. За эту зиму они стали на 16% больше тратить гигабайты на онлайн-развлечения и общение. Не отстают и жители удаленных районов. Например, объем данных у пользователей Шацкого района вырос на 21% год к году.

Реклама

Чтобы ставить такие рекорды было возможно, оператор T2 регулярно улучшает качество связи в Рязанской области и увеличивает скорость 4G в наиболее популярных местах. В Рязани и Рязанском районе скорость выросла более чем на 25% по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, надежный и стабильный мобильный интернет ждет пользователей и за пределами городов, что особенно актуально с приближением дачного сезона. При поездках на дачи или в гости к родственникам в самые дальние уголки региона качество связи будет на высоте даже там, где в населенных пунктах количество жителей не превышает 300 человек.