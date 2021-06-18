Погибший на Кавказе солдат-срочник оставил предсмертную записку в ботинке

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Погибший 20-летний уроженец Воронежа, проходивший срочную службу на Кавказе, оставил предсмертную записку. Об этом изданию «МОЁ! Online» рассказала мать солдата.

Молодой человек служил в воинской части №13713 в городе Майкоп. 16 июня его тело обнаружили на полигоне.

Информацию о предсмертной записке передали отцу погибшего. Она находилась в ботинке. Обнаружили её криминалисты при осмотре тела.

Содержание записки женщине неизвестно. Однако следствие после её обнаружения возбудило уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

По данным издания, сейчас проводится доследственная проверка по факту случившегося.