Погибших при падении Ил-76 в Рязани похоронят в Оренбурге

Церемония прощания с погибшими при падении самолёта ИЛ-76 в Рязани пройдёт 6 июн в ССК «Оренбуржье» в Оренбурге. Об этом сообщает ОРТ.

Военный самолёт упал рано утром 24 июня в районе Михайловского шоссе. Погибли четыре человека, позднее один из раненых скончался в больнице.

Telegram-канал «Школа юных космонавтов» пишет, что погибли четверо военнослужащих 117 Оренбургского полка. Среди погибших: подполковник авиации Владимир Петрушин занимался тушение пожаров в Оренбурге и на Дальнем востоке. Также погибли майор авиации Николай Горбунов, прапорщик Дмитрий Андреев. У майора Сергея Перминова недавно родился сын.

Ещё один погибший — курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков Лобанов.