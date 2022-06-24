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Пятница, 24 июня, 2022

Погибших при падении Ил-76 в Рязани похоронят в Оренбурге

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Погибших при падении Ил-76 в Рязани похоронят в Оренбурге

Церемония прощания с погибшими при падении самолёта ИЛ-76 в Рязани пройдёт 6 июн в ССК «Оренбуржье» в Оренбурге. Об этом сообщает ОРТ.

Военный самолёт упал рано утром 24 июня в районе Михайловского шоссе. Погибли четыре человека, позднее один из раненых скончался в больнице.

Telegram-канал «Школа юных космонавтов» пишет, что погибли четверо военнослужащих 117 Оренбургского полка. Среди погибших: подполковник авиации Владимир Петрушин занимался тушение пожаров в Оренбурге и на Дальнем востоке. Также погибли майор авиации Николай Горбунов, прапорщик Дмитрий Андреев. У майора Сергея Перминова недавно родился сын.

Ещё один погибший — курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков Лобанов.

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