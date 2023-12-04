Понедельник, 4 декабря, 2023
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Погибшего на СВО командира взвода похоронят в Тверской области

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В Тверской области 5 декабря похоронят погибшего во время проведения специальной военной операции Евгения Петровича Виснапа, сообщает сайт администрации Максатихинского округа.

Глава муниципального образования М. В. Хованов выразил соболезнования семье воина.

Евгений Виснап — уроженец деревни Прискуха Локнянского района Псковской области. Служить по контракту отправился из подмосковного города Королёва 14 июля 2023 года в должности командира взвода.

Военный погиб 26 ноября в возрасте 41 года, через 5 дней после дня рождения. У него остался сын, проживающий в посёлке Максатиха.

Прощание с погибшим пройдёт 5 декабря с 09.30 в Максатихинском Доме культуры, с 10.30 начнётся отпевание в храме Всех Святых.

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