Погибшего на СВО командира взвода похоронят в Тверской области

В Тверской области 5 декабря похоронят погибшего во время проведения специальной военной операции Евгения Петровича Виснапа, сообщает сайт администрации Максатихинского округа.

Глава муниципального образования М. В. Хованов выразил соболезнования семье воина.

Евгений Виснап — уроженец деревни Прискуха Локнянского района Псковской области. Служить по контракту отправился из подмосковного города Королёва 14 июля 2023 года в должности командира взвода.

Военный погиб 26 ноября в возрасте 41 года, через 5 дней после дня рождения. У него остался сын, проживающий в посёлке Максатиха.

Прощание с погибшим пройдёт 5 декабря с 09.30 в Максатихинском Доме культуры, с 10.30 начнётся отпевание в храме Всех Святых.