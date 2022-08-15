Погибшая в ДТП в Нижнем Тагиле врач 16 лет работала в скорой, ее любили пациенты и коллеги

Сорокапятилетняя фельдшер, погибшая в ДТП в Нижнем Тагиле, 16 лет проработала в скорой помощи, ее любили коллеги и пациенты, сообщил РИА Новости главврач городской станции скорой медпомощи Сергей Безбородов.

По информации регионального СУСК, в ночь на понедельник 16-летний водитель Hyundai Accent, двигавшийся по улице Октябрьской революции в Нижнем Тагиле, проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся со скорой. В результате аварии погибли фельдшер скорой помощи, водитель легковушки и трое его пассажиров, в том числе сидевшая на заднем сиденье девушка 2005 года рождения. Водитель скорой и находившийся в иномарке пассажир госпитализированы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

«Наш врач получила серьезные травмы и, к сожалению, в стационаре скончалась, а водитель пострадал и находится на лечении в больнице. У Ирины остался сын… Она проработала в скорой 16 лет. Ее любили пациенты и коллеги», — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавший юноша из легковушки «сейчас лечится в 4-й городской больнице».

«Наш водитель находится в состоянии средней тяжести», — добавил Безбородов.

Фото: vk.com/tagilskyspasatel