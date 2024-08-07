Погиб военный корреспондент Евгений Поддубный

Стало известно о гибели военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного. О его смерти сообщили в своем Telegram-канале депутат Госдумы Михаил Делягин, военный корреспондент Александр Сладков. Спецкор RT Валентин Горшенин написал, Fpv дрон попал в машину, где находился Евгений Поддубный.

Одно и последних видео Telegram-канале военкора посвящено ситуации в Курской области, где с 6 августа продолжаются боевые действия.

О смерти Евгения Поддубного написала в своем Telegram-канале первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова. «Евгений Поддубный был одним из тех, кто служил своей Родине беззаветно. В самых горячих точках. Был на острие информационной войны. Был информационным Искандером. Был… Светлая память Евгению».