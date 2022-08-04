«Поезд Победы» прибудет в Рязань 5 августа. Об этом сообщает правительство Рязанской области.

Передвижной музей «Поезд Победы» будет работать в Рязанской области с 5 по 7 августа. Запись на посещение выставки открывается сегодня, 4 августа. Разместится «Поезд Победы» на железнодорожном вокзале Рязань-2.

Выставка рассказывает о подвиге советского народа в период Великой Отечественной войны. В вагонах «Поезда Победы» собранные по крупицам в исторических архивах уникальные видео- и фотоматериалы. Выставка включает скульптуры, видеостены, сенсорные столы и объёмный звук. Посетители полностью погрузятся в реалии военного времени.

Поезд-музей прибудет в регион уже во второй раз. В этом году выставка дополнена временной экспозицией о трагических событиях 2014–2022 годов на Донбассе. Посетителям представят материальные свидетельства преступлений украинских неонацистов. К данной экспозиции допустят лиц старше 18 лет. Чтобы посетить этот вагон, потребуется предъявить документ, подтверждающий возраст.

Материалы для «Поезда Победы» предоставила Межмузейная рабочая группа, сформированная по инициативе Российского исторического общества. Многие уникальные экспонаты и документы будут представлены впервые.

Время работы передвижного музея — с 10 до 17 часов. Возрастная категория строго 12+.

Для посещения «Поезда Победы» нужно получить бесплатный билет, пройдя обязательную регистрацию на сайте проекта.