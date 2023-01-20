Пятница, 20 января, 2023
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Поезд остановили в Рязанской области из-за угрозы взрыва

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Фото: ИД «Пресса»

Днём 20 января в Александро-Невском районе Рязанской области из-за угрозы взрыва пришлось остановить пассажирский поезд Новороссийск-Москва, сообщает ИД «Пресса».

В 13.54 неизвестный позвонил и сообщил, что в 8 вагоне заложено взрывное устройство. Состав остановили на станции Александро-Невский, чтобы обследовать.

Из вагона эвакуировали 8 человек, всего в поезде было 400 пассажиров.

Поезд проверил металлоискателем, из Ряжска прибыл кинолог со служебной собакой. Опасных предметов не нашли.

Состав продолжил движение, звонившего ищут.

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