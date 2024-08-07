Поезд Москва-Воронеж, проходящий через Рязань, задержался в пути из-за родов пассажирки

Поезд №738 Москва–Воронеж, который проходит через Рязань, задержался в пути из-за незапланированной остановки в Люберцах. По информации из Telegram-канала «Подслушано электрички Москвы», причина остановки — роды пассажирки.

Девушка, по словам очевидцев, потеряла сознание. Пресс-служба Московской железной дороги пояснила, что остановка потребовалась для оказания медицинской помощи пассажиру. Со станции в Люберцах поезд отправился спустя полчаса.

В Рязань этот поезд прибыл с опозданием на 66 минут.