Подведены итоги голосования за объекты благоустройства

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В Рязанской области подведены итоги голосования по отбору территорий и дизайн-проектов благоустройства на следующий год.

Голосование проводилось с 26 апреля по 30 мая в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» на единой федеральной платформе, разработанной АНО «Диалог Регионы» совместно с Минстроем РФ.

Директор АНО «Диалог Регионы» Алексей Гореславский отметил, что в голосовании приняли участие жители 84 регионов, 1463 муниципалитетов, в том числе – отдаленные населенные пункты. Алексей Гореславский оценил процент вовлеченности как достаточно высокий.

Если смотреть не на абсолютное количество проголосовавших, а в расчёте на количество населения на 1 000 человек, то я бы выделил несколько регионов, которые особенно отличились. Это Липецкая, Мурманская области, Краснодарский край и Республика Калмыкия – здесь свое мнение выразили почти каждый пятый. И, конечно же, Магаданская область, в которой проголосовал почти каждый второй житель. Интересно, что в их числе как территории с минимальным количеством населения – это Магаданская область, так и один из самых многочисленных субъектов – Краснодарский край, — отметил он.

В Рязанской области проект охватил 12 муниципальных образований. По итогам голосования наиболее популярными в Рязани стали проекты по благоустройству Лесопарка (от моста до первого разворотного круга), Парка им. Белякова, зеленой зоны «Дубовая роща» – «Вишневый сад» и Гвардейского сквера. В Кораблино наибольшее число голосов отдано за реконструкцию городского парка, в Новомичуринске – сквера в честь ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС (вариант №1), в Шацке – парка по улице Республиканская площадь, в Спасск-Рязанском – сквера «У Дома Культуры», в Касимове – сквера им. А.С. Пушкина (1 вариант), в Сасове – за продолжение благоустройства территории по ул. Ветеранов Октября, ул. Тюрина (вариант № 2), а в Скопине – сквера по ул. К. Маркса. Благодаря проекту в Михайлове в 2022 году будет приведена в порядок набережная реки Проня по ул. Победы, в Рыбном – ул. Почтовая (вариант № 2), в Шилове – территория Нерского парка, а в Ряжске – сквер на улице Высотная (вариант №1).

Губернатор Николай Любимов поблагодарил жителей региона за активное участие в голосовании.